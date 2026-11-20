Исполняющий обязанности президента Сербии председатель Народной скупщины Александар Чупич заявил о намерении в ближайшие дни назначить дату выборов главы государства.

"Сроки сжатые, и выборы должны быть назначены до 27 ноября", - сказал он агентству FoNet. Чупин отметил, что он назначит дату голосования "в ближайшие дни".

В четверг представитель правящего "Студенческого списка" доцент транспортного факультета Белградского университета Чупич был избран председателем сербского однопалатного парламента. К нему также перешел пост и. о. президента страны.

Согласно законодательству Сербии, голосование должно пройти не позднее 27 декабря, сообщает ТАСС.