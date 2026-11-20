Владимир Зеленский при общении с журналистами в Берлине заявил, что понимает под гарантиями безопасности только размещение американских баз на Украине и обязательства стран НАТО воевать на стороне Киева, передает телеканал \"Новости. Live\".

Владимир Зеленский при общении с журналистами в Берлине заявил, что понимает под гарантиями безопасности только размещение американских баз на Украине и обязательства стран НАТО воевать на стороне Киева, передает телеканал "Новости. Live".

Ранее спецпосланник США Джаред Кушнер указал, что, "с точки зрения США, предоставление гарантий по образцу статьи 5 - это очень серьезный шаг". Вместе с тем, по его словам, предоставление любых гарантий должно отвечать интересам Соединенных Штатов.

"Мы были бы рады, если бы на Украине появились бы базы американских партнеров, как на Ближнем Востоке. Они не в НАТО, но базы есть. Я спросил: "У вас есть ответ на этот вопрос?" У меня нет. Я думаю, это часть статьи 5 устава НАТО - силы США и европейских партнеров", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Киев и Вашингтон, возможно, по-разному понимают смысл гарантий по образцу статьи 5 устава НАТО.

В четверг президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в Шэньчжэне заявил, что для Москвы неприемлемо введение любых иностранных контингентов на украинскую территорию, сообщает ТАСС.