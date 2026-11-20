В Кемеровской области был принят закон об ограничении продажи вейпов и жидкостей для них с 1 марта 2027 года, сообщает ТАСС.
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Общество
В Кемеровской области вводят запрет на продажу вейпов
20 ноября 2026 / 17:14
© Александр Демьянчук/ ТАСС
В Кемеровской области был принят закон об ограничении продажи вейпов и жидкостей для них с 1 марта 2027 года, сообщает ТАСС.
В июне текущего года президент России Владимир Путин подписал закон о лицензировании оборота табачной и никотинсодержащей продукции. Закон предоставляет право субъектам РФ в период с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года вводить на своей территории запрет розничной продажи вейпов.
"Решение принято", - объявил председатель регионального парламента Алексей Зеленин по итогам голосования за проект закона.
Согласно сообщению пресс-службы законодательного органа в "Максе", мораторий на торговлю электронными системами доставки никотина и жидкостями для них будет действовать с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.
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