Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назвал Россию надежным союзником своей страны.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назвал Россию надежным союзником своей страны.

Президент РФ Владимир Путин 20 ноября работает в Душанбе, где состоялись переговоры лидеров двух стран.

"Россия - стратегический партнер и надежный союзник Таджикистана. Успешно развиваются отношения двух стран. Россия - главный торгово-экономический партнер нашей страны", - указал глава республики.

Рахмон отметил, что российско-таджикистанское сотрудничество уверенно развивается, сообщает ТАСС.