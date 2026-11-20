Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назвал Россию надежным союзником своей страны.
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Безопасность
Рахмон заявил, что Россия остается надежным союзником Таджикистана
20 ноября 2026 / 17:33
© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назвал Россию надежным союзником своей страны.
Президент РФ Владимир Путин 20 ноября работает в Душанбе, где состоялись переговоры лидеров двух стран.
"Россия - стратегический партнер и надежный союзник Таджикистана. Успешно развиваются отношения двух стран. Россия - главный торгово-экономический партнер нашей страны", - указал глава республики.
Рахмон отметил, что российско-таджикистанское сотрудничество уверенно развивается, сообщает ТАСС.
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