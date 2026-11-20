Власти Эстонии приняли решение закрыть с 1 декабря контрольно-пропускные пункты на границе с РФ. С соответствующим заявилением выступил премьер-министр балтийской республики Кристен Михал, пишет газета Postimees.

Власти Эстонии приняли решение закрыть с 1 декабря контрольно-пропускные пункты на границе с РФ. С соответствующим заявилением выступил премьер-министр балтийской республики Кристен Михал, пишет газета Postimees.

"Мы решили приостановить пересечение автомобильной границы между Эстонией и Россией. Спустя шесть месяцев правительство вновь оценит ситуацию и примет решение о дальнейших действиях", - указал он, сообщает ТАСС.