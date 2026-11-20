Власти Эстонии приняли решение закрыть с 1 декабря контрольно-пропускные пункты на границе с РФ. С соответствующим заявилением выступил премьер-министр балтийской республики Кристен Михал, пишет газета Postimees.
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Политика
Эстония c декабря закроет границу с Россией
20 ноября 2026 / 17:45
© Петр Ковалев/ ТАСС
Власти Эстонии приняли решение закрыть с 1 декабря контрольно-пропускные пункты на границе с РФ. С соответствующим заявилением выступил премьер-министр балтийской республики Кристен Михал, пишет газета Postimees.
"Мы решили приостановить пересечение автомобильной границы между Эстонией и Россией. Спустя шесть месяцев правительство вновь оценит ситуацию и примет решение о дальнейших действиях", - указал он, сообщает ТАСС.
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