Идея о членстве Украины в Североатлантическом альянсе в обмен на территории является безумной. Соответствующую точку зрения изложил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
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Безопасность
Медведев считает безумной идею присоединения Украины к НАТО в обмен на территории
20 ноября 2026 / 17:58
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Идея о членстве Украины в Североатлантическом альянсе в обмен на территории является безумной. Соответствующую точку зрения изложил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
"В западных СМИ снова тиражируется безумная идея членства неонацистской Украины в каком-то обновленном НАТО в обмен на остатки возвращаемых нам территорий. Вообще-то, вероятное присоединение Киева к военному блоку - одна из причин войны. А НАТО - враждебный России альянс. Тут и говорить не о чем", - отметил политик, сообщает ТАСС.
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