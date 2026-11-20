Идея о членстве Украины в Североатлантическом альянсе в обмен на территории является безумной. Соответствующую точку зрения изложил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале .

Идея о членстве Украины в Североатлантическом альянсе в обмен на территории является безумной. Соответствующую точку зрения изложил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

"В западных СМИ снова тиражируется безумная идея членства неонацистской Украины в каком-то обновленном НАТО в обмен на остатки возвращаемых нам территорий. Вообще-то, вероятное присоединение Киева к военному блоку - одна из причин войны. А НАТО - враждебный России альянс. Тут и говорить не о чем", - отметил политик, сообщает ТАСС.