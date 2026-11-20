Российские Вооруженные силы за прошедшую неделю нанесли 2 массированных и 11 групповых ударов по целям на территории Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Российские ВС за неделю нанесли два массированных удара по объектам на Украине
Российские Вооруженные силы за прошедшую неделю нанесли 2 массированных и 11 групповых ударов по целям на территории Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"В период с 14 по 20 ноября ВС РФ нанесены 2 массированных и 11 групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, задействованные в производстве крылатых ракет, БПЛА, логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся ВСУ, цеха производства и места хранения робототехнических комплексов, военные аэродромы, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - указали в МО РФ.
Кроме того, были выведены из строя объекты украинской портовой инфраструктуры, обеспечивавшие прием, хранение и распределение грузов военного назначения, добавили в российском оборонном ведомстве.