Российские Вооруженные силы за прошедшую неделю нанесли 2 массированных и 11 групповых ударов по целям на территории Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские Вооруженные силы за прошедшую неделю нанесли 2 массированных и 11 групповых ударов по целям на территории Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В период с 14 по 20 ноября ВС РФ нанесены 2 массированных и 11 групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, задействованные в производстве крылатых ракет, БПЛА, логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся ВСУ, цеха производства и места хранения робототехнических комплексов, военные аэродромы, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - указали в МО РФ.

Кроме того, были выведены из строя объекты украинской портовой инфраструктуры, обеспечивавшие прием, хранение и распределение грузов военного назначения, добавили в российском оборонном ведомстве.