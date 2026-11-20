Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступая в парламенте заявил, что текст новой конституции будет опубликован Минюстом 23 ноября.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступая в парламенте заявил, что текст новой конституции будет опубликован Минюстом 23 ноября.

Он отметил, что после того, как будет обнародован текст новой конституции, он выступит с обращением к армянскому народу.

Пашинян также призвал оппозиционные фракции парламента обеспечить недостающие 6 голосов для вынесения этого документа на референдум. Для вынесения документа на плебисцит власти должны заручиться поддержкой двух третей голосов от общего числа депутатов - по меньшей мере поддержкой 70 депутатов из 105.

В этом контексте он вновь предложил парламентской оппозиции не препятствовать вынесению на плебисцит проекта новой конституции взамен на то, что он покинет свой пост, если народ отвергнет ее. Пашинян также дал обещание не претендовать на пост главы правительства на следующих выборах, если граждане одобрят новый основной закон, сообщает ТАСС.