Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Впервые за 23 года японская полугосударственная компания Japan Tobacco Inc. (JTI), российские активы которой перешли под временное управление России, понесет чистый убыток по итогам финансового года. Ожидается, что убыток в этом году станет самым крупным за всю историю компании, что повлияет на инвестиционные программы правительства Санаэ Такаити.

Президент РФ Владимир Путин 5 и 6 ноября своими указами передал доли JTI в российских производствах под внешнее управление компании "Промышленные активы". Под указ попали 7 компаний, принадлежавших Japan Tobacco в России. Указ президента РФ "О временном управлении некоторым имуществом", принятый в апреле 2023 года, вводит механизм временного управления активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие или ограничение прав собственности российских владельцев за рубежом.

JTI, треть которой принадлежит правительству Японии, - третий по величине производитель табачных изделий в мире, в России работает с 1999 года, контролируя 35 проц. рынка. Компания стала крупнейшим производителем табачных изделий в стране.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ходе встречи с президентом Путиным на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне потребовала отменить решение по активам JTI.

В то же время, по независимым оценкам, Япония заморозила российские государственные активы на сумму около 33 млрд. долларов США. Речь преимущественно о международных резервах Центрального банка России, номинированных в японских гособлигациях. Введены также масштабные экономические санкции против России, включая самого президента Путина.

На Японию приходится около 10 проц. всех замороженных госактивов России. Сумма замороженных в Японии частных активов российских граждан и компаний отдельно публично не раскрывается.

Согласно докладу исследовательской службы Европарламента за 2025 год, Япония занимает второе место в мире после Бельгии по объёму замороженных российских государственных активов.

Japan Tobacco Inc. понесет убытки в размере около 1,377 трлн иен (8,652 млрд долларов), сообщила компания.

До указа прогноз чистой прибыли составлял 662 млрд иен. Прогноз по дивидендам на конец года был снижен вдвое — со 136 до 68 иен на акцию.

На долю операций в России приходится около 10 процентов продаж группы JT и около 25 процентов операционной прибыли после корректировок.

Компания также решила сократить базовую заработную плату пяти руководителей, включая президента Таэхико Цуцуи и председателя совета директоров Сигэаки Окамото, примерно на 50 % на два месяца и приостановить выплату бонусов директорам, включая Цуцуи, в этом финансовом году.

Ожидаемый чистый убыток за весь год снизит доходы правительства Японии, которое является крупнейшим акционером JTI.

Дивидендные выплаты JTI являются источником финансирования специального счета государственных инвестиций в промышленность, который используется для поддержки частного сектора вне рамок обычного бюджета. В 2026 финансовом году правительство ожидало получить от JTI дивиденды в размере 103,4 млрд иен и планировало использовать эти средства в качестве источника финансирования специального счета государственных инвестиций в промышленность на общую сумму 500,3 млрд иен.

В июле премьер-министр Санаэ Такаити представила стратегию экономического роста, согласно которой к 2040 финансовому году объем государственных и частных инвестиций должен составить более 370 триллионов иен.

Ожидаемое снижение доходов от дивидендов компании JT сократит возможности правительства для промышленных инвестиций.