Президент Таджикистана Эмомали Рахмон рассказал главе российского государства Владимиру Путину о ситуации на границе с Афганистаном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон рассказал главе российского государства Владимиру Путину о ситуации на границе с Афганистаном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Безусловно, президент Таджикистана информировал Путина о том, как обстоят дела на границе с Афганистаном. Там бывают инциденты, там и контрабандисты продолжают работать и так далее", - отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, какие прозвучали оценки ситуации на границе с Афганистаном при руководстве страной талибами.

"Но какой-то элемент стабильности и предсказуемости присутствует. С другой стороны, контрабандисты были всегда и те, кто пытается переправлять наркотики и так далее, здесь, разумеется, велика роль сотрудничества по линии погранслужб и специальных служб", - указал Песков, сообщает ТАСС.