Условием для оказания Украине новой финансовой помощи является проведение реформ в стране. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе 9-го германо-украинского экономического форума, который принимает Берлин.

Условием для оказания Украине новой финансовой помощи является проведение реформ в стране. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе 9-го германо-украинского экономического форума, который принимает Берлин.

"Эти реформы служат условием для дальнейшей финансовой помощи и инвестиций. Они также представляют собой важные шаги Украины на пути в Европу", - отметил глава правительства.

Мерц подчеркнул важность прогресса в приоритетном порядке в области обеспечения правовой государственности и в борьбе с коррупцией.

Западные партнеры, инициируя программы финансирования, требуют от Украины выполнения ряда условий, преимущественно касающихся реформ и внесения определенных изменений в законодательство. От выполнения этих индикаторов зависит выделение очередных траншей в рамках этих программ, сообщает ТАСС.