Сбор зерна в России с начала года составил более 141 млн тонн. Об этом информировали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева по итогам заседания правительственной комиссии.

Сбор зерна в России с начала года составил более 141 млн тонн. Об этом информировали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева по итогам заседания правительственной комиссии.

"На большей части России сезонные полевые работы практически завершены. На сегодняшний день урожай зерновых превысил 141 миллион тонн, масличных - 37 миллионов тонн", - приводятся в сообщении слова Патрушева.

Он отметил, что в нынешнем сезоне правительство РФ предоставило отрасли комплекс дополнительных мер поддержки. "Это продление краткосрочных льготных кредитов и отсрочка по лизинговым платежам для аграриев, субсидии на транспортировку зерна, а также государственные закупочные интервенции. Для проведения озимого сева под урожай следующего года выделено более 13 млрд рублей", - указал вице-премьер.

Кроме того, на заседании комиссии обратили внимание, что продолжаются техническая и технологическая модернизация отрасли. Так, внедрено уже около 25 тыс. единиц сельхозтехники с элементами автопилотирования. "Используются агродроны, цифровые инструменты мониторинга и контроля. Кабмин сохраняет меры стимулирования данных процессов", - следует из сообщения, передает ТАСС.