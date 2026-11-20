Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшую неделю 6 808 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшую неделю 6 808 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 11 управляемых авиационных бомб, 13 крылатых ракет "Фламинго", 8 крылатых ракет большой дальности "Нептун", 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 6 808 беспилотников самолетного типа", - указали в МО РФ.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 294 028 беспилотников, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 718 танков и других боевых бронемашин, 1 797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 962 орудия полевой артиллерии и минометов, 77 686 единиц специальной военной автомобильной техники.