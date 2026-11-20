Президент РФ Владимир Путин обратился к украинским гражданам с призывом думать о будущем и объединять усилия с Россией, для того чтобы находиться вместе на правильной стороне истории. Об этом он заявил в интервью Эмиру Кустурице для фильма Первого канала \"Наше крещение. Предстоятель\".

Президент РФ Владимир Путин обратился к украинским гражданам с призывом думать о будущем и объединять усилия с Россией, для того чтобы находиться вместе на правильной стороне истории. Об этом он заявил в интервью Эмиру Кустурице для фильма Первого канала "Наше крещение. Предстоятель".

Сегодняшнее противостояние Путин объяснил попытками внешних сил ослабить и подчинить Россию, "разделять и властвовать", причем совсем не на благо Украине.

"И, если уж речь идет про украинцев, я бы хотел, чтобы они это услышали. Несмотря на нынешние трагедии, надо думать о будущем, о будущем своих детей и понимать, что, если мы хотим быть сильными, значимыми и хотим иметь условия для хорошего развития, мы, безусловно, должны быть вместе. В том смысле, что должны объединять свои усилия для достижения единых целей", - подчеркнул глава государства.

"Переходите на нашу сторону, поскольку она является нашей общей стороной. Вот на правильную сторону истории и переходите", - призвал он, сообщает ТАСС.