Президент Армении Ваагн Хачатурян своим указом назначил новым послом страны в РФ Самвела Мкртчяна. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Президент Армении Ваагн Хачатурян своим указом назначил новым послом страны в РФ Самвела Мкртчяна. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Самвела Мкртчяна чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Российской Федерации (резиденция - Москва)", - следует из текста указа.

Другим указом с должности посла республики в России отозван Гурген Арсенян.

Ранее 67-летний Мкртчян был послом в ряде стран Европы, а также в 2004-2010 годах занимал пост представителя Армении в НАТО, сообщает ТАСС.