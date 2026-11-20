Президент Армении Ваагн Хачатурян своим указом назначил новым послом страны в РФ Самвела Мкртчяна. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.
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Политика
Новым послом Армении в России назначен Самвел Мкртчян
20 ноября 2026 / 19:59
© SamvelMkrtchian/ X/ТАСС
Президент Армении Ваагн Хачатурян своим указом назначил новым послом страны в РФ Самвела Мкртчяна. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.
"Назначить Самвела Мкртчяна чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Российской Федерации (резиденция - Москва)", - следует из текста указа.
Другим указом с должности посла республики в России отозван Гурген Арсенян.
Ранее 67-летний Мкртчян был послом в ряде стран Европы, а также в 2004-2010 годах занимал пост представителя Армении в НАТО, сообщает ТАСС.
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