Президент России Владимир Путин охарактеризовал особенность русской цивилизации, процитировав писателя Федора Достоевского.

"Достоевский сказал, что русский человек легко взаимодействует с другими, живет с другими и вживается в другое. И вообще у русского человека есть очень сильный инстинкт общечеловечности. Это в том числе и отличает русскую цивилизацию", - отметил Путин.

Соответствующей точкой зрения он поделился в интервью Эмиру Кустурице для фильма Первого канала "Наше крещение. Предстоятель" к 80-летнему юбилею патриарха Кирилла, сообщает ТАСС.