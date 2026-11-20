Президент России Владимир Путин охарактеризовал особенность русской цивилизации, процитировав писателя Федора Достоевского.
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Общество
Путин описал особенность русской цивилизации, процитировав Достоевского
20 ноября 2026 / 20:15
© Артем Геодакян/ ТАСС
Президент России Владимир Путин охарактеризовал особенность русской цивилизации, процитировав писателя Федора Достоевского.
"Достоевский сказал, что русский человек легко взаимодействует с другими, живет с другими и вживается в другое. И вообще у русского человека есть очень сильный инстинкт общечеловечности. Это в том числе и отличает русскую цивилизацию", - отметил Путин.
Соответствующей точкой зрения он поделился в интервью Эмиру Кустурице для фильма Первого канала "Наше крещение. Предстоятель" к 80-летнему юбилею патриарха Кирилла, сообщает ТАСС.
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