Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, комментируя его выступление по итогам встреч в Берлине, усомнилась в том, что Украина сохранится как государство до весны 2028 года.

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, комментируя его выступление по итогам встреч в Берлине, усомнилась в том, что Украина сохранится как государство до весны 2028 года.

"После зимы будет не только весна, но и Конгресс, сказал Зеленский, надеясь, что новый состав Конгресса США выделит ему больше средств на войну, и игнорируя тот факт, что внешняя политика - это полномочия американского президента", - указала она в Telegram-канале.

Вместе с тем Мендель отметила, что "в одном Зеленский прав: после зимы действительно будет весна, потом лето, осень, зима и снова весна, но мы не знаем, будет ли тогда Украина".

По ее словам, ни одна страна не может бесконечно терпеть такие огромные человеческие потери. "А Зеленский, по всей видимости, рассчитывает, что впереди его ждет еще много весен, путешествий и приятных моментов", - написала бывший пресс-секретарь, сообщает ТАСС.