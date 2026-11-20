Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 74,6%. Опрос проводился в период с 9 по 15 ноября среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 74,6%. Опрос проводился в период с 9 по 15 ноября среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 74,6% опрошенных, уровень одобрения деятельности главы государства составляет 70,2%", - следует из данных исследования.

Как отмечается, деятельность правительства РФ одобряют 43,6% респондентов, а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 43,9% участников опроса. О доверии Мишустину заявили 54,9% сограждан.

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 34,9%, лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову - 26,1%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 23,1%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 14,2%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 32,1%, КПРФ - 14,3%, ЛДПР - 9,4%, "Новых людей" - 8,5%, "Справедливой России" - 4,3%.