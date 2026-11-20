Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил о намерении ограничить число выдаваемых виз гражданам РФ, передает телеканал TV2.
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Политика
Дания намерена ограничить выдачу виз гражданам РФ
20 ноября 2026 / 20:59
© Francis Joseph Dean/ IMAGO/ Dean Pictures via Reuters Connect/ТАСС
Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил о намерении ограничить число выдаваемых виз гражданам РФ, передает телеканал TV2.
По его словам, изменения затронут выдачу виз россиянам для несрочных, необязательных поездок. Министр также призвал страны ЕС поддержать это решение.
Вместе с тем Расмуссен заявил о планах отменить обязательство по приему судов, связанных с Россией.
Некоторое время назад глава внешнеполитического ведомства Дании заявил, что Копенгаген высылает из страны военного атташе РФ, сообщает ТАСС.
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