Американский президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме выразил мнение, что Россия, США и Китай должны рассмотреть возможность ограничения ядерных арсеналов.

Американский президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме выразил мнение, что Россия, США и Китай должны рассмотреть возможность ограничения ядерных арсеналов.

"У нас троих 92% ядерной мощи. Это должно нас беспокоить", - отметил он.

Трамп считает, что сокращение ядерных вооружений необходимо, и на РФ, США и КНР лежит особая ответственность как на крупнейших ядерных державах. "Я как глава государства вижу это", - подчеркнул глава вашингтонской администрации, комментируя трехстороннюю встречу с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

В четверг Путин, Си Цзиньпин и Трамп провели трехсторонние переговоры на полях встречи АТЭС. Саммит в таком составе был организован впервые. Стороны провели обмен мнениями по текущей международной обстановке и подтвердили приверженность поддержанию стратегической стабильности и международной безопасности, сообщает ТАСС.