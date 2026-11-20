Президент России Владимир Путин лично поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 80-летием. Встреча состоялась в патриарших палатах московского Кремля.

Президент России Владимир Путин лично поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 80-летием. Встреча состоялась в патриарших палатах московского Кремля.

Глава государства традиционно вручил предстоятелю Русской православной церкви букет белых роз. Ранее он поздравил патриарха с днем рождения по телефону.

"Поздравляю вас с юбилеем! Всего самого доброго!" - обратился Путин к первоиерарху Русской церкви.

Российский лидер также выразил патриарху свою благодарность. "Дело в вашем служении Отечеству, нашим людям, церкви и государству российскому. Спасибо вам большое!" - сказал президент.

Вместе с тем подарком главы государства стала икона Рождества Христова современного письма. Этот изготовленный уральскими мастерами уникальный образец иконописи получил название "Двунадесятые праздники", сообщает ТАСС.