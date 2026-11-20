Президент США Дональд Трамп высоко оценил отношения с главой российского государства Владимиром Путиным, назвав их фантастическими.

"Я думаю, что у меня фантастические отношения с Путиным. Это очень хорошо. У меня фантастические отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. И благодаря этому Соединенные Штаты в безопасности", - отметил политик в ходе пресс-конференции в Белом доме.

"Я считаю его человеком, с которым у нас очень хорошие отношения, и это на самом деле так", - указал американский лидер, говоря о президенте РФ.

У Трампа также поинтересовались, считает ли он Путина другом Америки. "Я не могу говорить за Америку", - заявил глава вашингтонской администрации, сообщает ТАСС.