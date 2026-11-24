Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 совершили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Российские Ту-160 совершили полет над нейтральными водами Японского моря
Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 совершили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил России. Продолжительность полета составила около 10 часов.
В министерстве отметили, что на некоторых этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались иностранными истребителями.
Экипажи дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, указали в МО РФ.