Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 совершили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 совершили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил России. Продолжительность полета составила около 10 часов.

В министерстве отметили, что на некоторых этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались иностранными истребителями.

Экипажи дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, указали в МО РФ.