Президент РФ Владимир Путин своим указом обновил состав Совета по правам человека и развитию гражданского общества.

Его членами являются представители медицинского сообщества и общественные деятели, в то время как некоторые были исключены.

Среди выбывших из совета - режиссер Александр Сокуров, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов, юрист Владимир Ряховский и писатель Максим Замшев, сообщает ТАСС.