Президент РФ Владимир Путин своим указом обновил состав Совета по правам человека и развитию гражданского общества.
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Общество
Президент РФ исключил Сокурова из Совета по правам человека
24 ноября 2026 / 16:43
© Сергей Карпухин/ ТАСС
Президент РФ Владимир Путин своим указом обновил состав Совета по правам человека и развитию гражданского общества.
Его членами являются представители медицинского сообщества и общественные деятели, в то время как некоторые были исключены.
Среди выбывших из совета - режиссер Александр Сокуров, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов, юрист Владимир Ряховский и писатель Максим Замшев, сообщает ТАСС.
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