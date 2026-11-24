Посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев в интервью телерадиовещательной корпорации KBS назвал главной проблемой в отношениях Москвы и Сеула экономические санкции.

Посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев в интервью телерадиовещательной корпорации KBS назвал главной проблемой в отношениях Москвы и Сеула экономические санкции.

По его словам, "главной причиной возникновения проблем в двусторонних отношениях являются сохраняющиеся санкции". Дипломат выразил надежду, что "они нормализуются, чем раньше, тем лучше".

"По сравнению с отношениями России с другими странами Запада, я бы сказал, что отношения с Республикой Корея "менее испорчены". А отношения, которым нанесен меньший ущерб, легче восстановить", - указал он.

В качестве примера практического шага для расширения обменов в экономической и культурной сферах Зиновьев предложил восстановление прямого авиасообщения.

После начала специальной военной операции (СВО) на Украине Сеул подключился к западным санкциям против России, сообщает ТАСС.