Экс-президента Франции Николя Саркози, занимавшего этот пост в 2007-2012 годах, вновь ждет судебное разбирательство в конце 2027 года по обвинению в преступном сговоре в рамках дела об отказе предпринимателя Зияда Такиеддина от показаний о ливийском финансировании предвыборной кампании бывшего французского лидера в 2007 году. Об этом со ссылкой на источник передает радиостанция RTL .

Экс-президента Франции Николя Саркози, занимавшего этот пост в 2007-2012 годах, вновь ждет судебное разбирательство в конце 2027 года по обвинению в преступном сговоре в рамках дела об отказе предпринимателя Зияда Такиеддина от показаний о ливийском финансировании предвыборной кампании бывшего французского лидера в 2007 году. Об этом со ссылкой на источник передает радиостанция RTL.

Согласно материалам следствия, Такиеддин в ноябре 2020 года за денежное вознаграждение дал два интервью, в которых отказался от своих прежних показаний с целью снять обвинения с Саркози.

Ранее Такиеддин, который скончался 23 сентября 2025 года, утверждал, что лидер Ливии (1969-2011) Муаммар Каддафи перечислял Саркози финансирование не только на предвыборную кампанию, но и на другие цели.

25 сентября прошлого года Саркози был признан виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании и получил пять лет лишения свободы. Экс-президент провел 21 день в парижской тюрьме Санте, после чего его поместили под судебный контроль, сообщает ТАСС.