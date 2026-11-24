В Республике Коми с 1 марта 2027 года запретят розничную продажу вейпов. Нарушителям грозит уголовная ответственность, сообщает ТАСС .

В Республике Коми с 1 марта 2027 года запретят розничную продажу вейпов. Нарушителям грозит уголовная ответственность, сообщает ТАСС.

"С 1 марта 2027 года вводится запрет на розничную продажу вейпов и устанавливаются дополнительные ограничения мест розничной продажи табачной продукции. Это снижение доступности никотиносодержащей продукции на нашей территории", - прокомментировала замминистра сельского хозяйства и торговли Коми Ольга Бабина.

Согласно пояснительной записке к соответствующему закону, потребление вейпов приобрело характер медико-социальной проблемы, затрагивающей прежде всего представителей молодежи.

Регионы РФ с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года получили право вводить полный запрет розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. На 23 ноября текущего года законы о запрете розничной продажи вейпов приняли не менее 32 субъектов (порядка 36% регионов).