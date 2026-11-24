Владимир Зеленский полагает, что США стремятся успеть завершить конфликт на Украине за декабрь-январь.
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Безопасность
Зеленский считает, что США хотят завершить конфликт на Украине за декабрь-январь
24 ноября 2026 / 17:45
© Niall Carson/ PA Images via Reuters Connect/ТАСС
Владимир Зеленский полагает, что США стремятся успеть завершить конфликт на Украине за декабрь-январь.
Он считает, что американские переговорщики нацелены как можно скорее выйти на окончание конфликта. "Я думаю, команда США желает успеть это сделать за декабрь-январь", - указал Зеленский в Telegram-канале.
Он также посетовал на то, что Вашингтон не утверждает "поставки по антибаллистике". "Очень неприятно, когда в ходе разных разговоров о завершении войны, Starshield то работает, а то есть ограничения, ракеты для Patriot не только уменьшаются, но есть еще какие-то шаги, из-за которых отсутствуют поставки", - отметил Зеленский.
По его мнению, все выглядит так, чтобы "принудить Киев к невыгодным компромиссам", сообщает ТАСС.
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