Владимир Зеленский полагает, что США стремятся успеть завершить конфликт на Украине за декабрь-январь.

Он считает, что американские переговорщики нацелены как можно скорее выйти на окончание конфликта. "Я думаю, команда США желает успеть это сделать за декабрь-январь", - указал Зеленский в Telegram-канале.

Он также посетовал на то, что Вашингтон не утверждает "поставки по антибаллистике". "Очень неприятно, когда в ходе разных разговоров о завершении войны, Starshield то работает, а то есть ограничения, ракеты для Patriot не только уменьшаются, но есть еще какие-то шаги, из-за которых отсутствуют поставки", - отметил Зеленский.

По его мнению, все выглядит так, чтобы "принудить Киев к невыгодным компромиссам", сообщает ТАСС.