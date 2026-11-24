Следующая война не будет носить только региональный характер, боевые действия могут перекинуться на любую точку, где это потребуется. Такое мнение выразил главнокомандующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) Ахмад Вахиди, передает иранская гостелерадиокомпания.

Следующая война не будет носить только региональный характер, боевые действия могут перекинуться на любую точку, где это потребуется. Такое мнение выразил главнокомандующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) Ахмад Вахиди, передает иранская гостелерадиокомпания.

"Как заявил лидер исламской революции Моджтаба Хаменеи, сегодня война уже не будет вестись исключительно в регионе, и в любой точке, где потребуется. Мы можем стать свидетелями расширения боевых действий. Врагам следует понимать, что война больше не обязательно будет региональной", - указал Вахиди.

Он заверил, что ситуация полностью контролируется КСИР. "Бойцы как никогда сильны в защите Ирана, ислама и дорогого народа", - подчеркнул главком, сообщает ТАСС.