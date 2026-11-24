Большинство жителей Молдавии не одобряют деятельность президента страны Майи Санду. Об этом свидетельствуют данные исследования, которые приводит молдавский аналитический центр \"Институт публичных политик\".

Большинство жителей Молдавии не одобряют деятельность президента страны Майи Санду. Об этом свидетельствуют данные исследования, которые приводит молдавский аналитический центр "Институт публичных политик".

"Гражданам Молдавии предложили высказать мнение, как они одобряют деятельность главы государства. Большинство - 59% - заявили, что недовольны ее работой", - указали в центре. Довольны тем, что делает Санду, 40%, из них лишь 20% твердо поддерживают ее деятельность, остальные - скорее одобряют.

Кроме того, 56% респондентов выделили среди наиболее серьезных проблем страны рост цен и стоимости жизни. В числе тех, кто обеспокоен стоимостью энергоресурсов, 65% винят в высоких ценах молдавское правительство, а 8% согласны с оценкой властей, которые винят в этом РФ.

Опрос проводился в период с 16 сентября по 13 октября среди 1,2 тыс. человек, сообщает ТАСС.