Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил прошение об апелляции Федерации футбола Сенегала и лишил сборную Марокко статуса победителя в Кубке африканских наций 2025 года. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба суда.

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил прошение об апелляции Федерации футбола Сенегала и лишил сборную Марокко статуса победителя в Кубке африканских наций 2025 года. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба суда.

Финал состоялся 18 января текущего года. В нем победила сборная Сенегала (1:0 по итогам дополнительного времени). Однако результат был аннулирован в связи с тем, что футболисты сенегальской команды покинули поле более чем на 10 минут. Победу в турнире присудили марокканцам. Федерация футбола Сенегала обжаловала решение в CAS.

Для сенегальцев это второй титул на Кубке Африки. Прежде сборная страны становилась лучшей на континенте в 2021 году. Марокканцам удавалось победить только в 1976-м, сообщает ТАСС.