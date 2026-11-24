Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил прошение об апелляции Федерации футбола Сенегала и лишил сборную Марокко статуса победителя в Кубке африканских наций 2025 года. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба суда.
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Спорт
Сборная Сенегала по футболу признана победителем Кубка Африки - 2025
24 ноября 2026 / 18:45
© AP Photo/ Youssef Loulidi/ТАСС
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил прошение об апелляции Федерации футбола Сенегала и лишил сборную Марокко статуса победителя в Кубке африканских наций 2025 года. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба суда.
Финал состоялся 18 января текущего года. В нем победила сборная Сенегала (1:0 по итогам дополнительного времени). Однако результат был аннулирован в связи с тем, что футболисты сенегальской команды покинули поле более чем на 10 минут. Победу в турнире присудили марокканцам. Федерация футбола Сенегала обжаловала решение в CAS.
Для сенегальцев это второй титул на Кубке Африки. Прежде сборная страны становилась лучшей на континенте в 2021 году. Марокканцам удавалось победить только в 1976-м, сообщает ТАСС.
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