Владимир Зеленский вместо благодарности на усилия по урегулированию конфликта на Украине реагирует угрозами и эскалацией. На это обратил внимание спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Владимир Зеленский вместо благодарности на усилия по урегулированию конфликта на Украине реагирует угрозами и эскалацией. На это обратил внимание спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"От Зеленского никакой благодарности - только угрозы, давление и эскалация", - указал он в соцсети X.

Так глава РФПИ оценил публикацию Bloomberg, в соответствии с которой Зеленский планирует обратиться к контролируемому демократами Конгрессу США с призывом усилить давление на Россию, если американский президент Дональд Трамп не сможет повлиять на завершение конфликта до конца года, сообщает ТАСС.