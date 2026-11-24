Владимир Зеленский вместо благодарности на усилия по урегулированию конфликта на Украине реагирует угрозами и эскалацией. На это обратил внимание спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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Политика
Дмитриев отметил, что Зеленский вместо благодарности реагирует угрозами
24 ноября 2026 / 18:59
© Гавриил Григоров/ ТАСС
Владимир Зеленский вместо благодарности на усилия по урегулированию конфликта на Украине реагирует угрозами и эскалацией. На это обратил внимание спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"От Зеленского никакой благодарности - только угрозы, давление и эскалация", - указал он в соцсети X.
Так глава РФПИ оценил публикацию Bloomberg, в соответствии с которой Зеленский планирует обратиться к контролируемому демократами Конгрессу США с призывом усилить давление на Россию, если американский президент Дональд Трамп не сможет повлиять на завершение конфликта до конца года, сообщает ТАСС.
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