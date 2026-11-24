За прошедшую неделю в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 65 жителей, более 200 человек пострадали. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с ТАСС .

За прошедшую неделю в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 65 жителей, более 200 человек пострадали. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

По его данным, "за минувшую неделю от обстрелов украинских боевиков пострадали 290 мирных жителей: ранения получили 225 человек, в том числе 21 несовершеннолетний, погибли 65 человек, среди них 1 ребенок".

Мирошник отметил, что на минувшей неделе 96% от общего числа пострадавших - 280 мирных жителей - получили ранения при налетах вражеских беспилотников. Всего ВСУ за неделю выпустили по территории России 8,4 тыс. различных боеприпасов, указал он.