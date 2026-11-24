В Москве началась всероссийская акция \"Елка желаний\", она продлится до 28 февраля 2027 года. Об этом сообщил председатель правления Движения первых Артур Орлов.

В Москве началась всероссийская акция "Елка желаний", она продлится до 28 февраля 2027 года. Об этом сообщил председатель правления Движения первых Артур Орлов.

"Совсем скоро в офисах крупнейших организаций появятся елки желаний, которые станут важным элементом программы федеральных и региональных мероприятий. За восемь лет реализации "Елки желаний" благодаря общим усилиям удалось исполнить мечты более 430 тыс. детей", - указал он.

В рамках акции поделиться своими желаниями могут ребята от 3 до 17 лет. Это дети с тяжелыми заболеваниями, инвалидностью, оставшиеся без попечения родителей, а также дети из малообеспеченных семей, семей участников СВО, исторических регионов и приграничных областей. Им доступна одна из трех категорий: материальное, нематериальное желание или подарок-сюрприз, сообщает ТАСС.