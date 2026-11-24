В большинстве регионов РФ цены на бензин после пиковых значений в октябре стабилизировались. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе заседания комиссии по ТЭК.
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Экономика
Путин заявил, что цены на бензин в России стабилизировались
24 ноября 2026 / 19:45
© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
В большинстве регионов РФ цены на бензин после пиковых значений в октябре стабилизировались. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе заседания комиссии по ТЭК.
"После пиковых значений начала прошлого месяца цены на бензин в большинстве регионов России в целом стабилизировались", - отметил он, сообщает ТАСС.
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