В большинстве регионов РФ цены на бензин после пиковых значений в октябре стабилизировались. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе заседания комиссии по ТЭК.

В большинстве регионов РФ цены на бензин после пиковых значений в октябре стабилизировались. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе заседания комиссии по ТЭК.

"После пиковых значений начала прошлого месяца цены на бензин в большинстве регионов России в целом стабилизировались", - отметил он, сообщает ТАСС.