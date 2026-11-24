Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 110 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Иран отказался вести переговоры с США без выполнения его условий
24 ноября 2026 / 13:11
У французских центристов нет реального кандидата в президенты. Мнение
24 ноября 2026 / 12:27
Политолог Ежов: встреча «Большой тройки» показала миру ценность диалога
24 ноября 2026 / 12:12
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 110 военных
24 ноября 2026 / 19:58
© Александр Полегенько/ ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 110 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 170 человек, от действий группировок "Запад" - более 220, "Южная" - свыше 155, "Центр" - до 335, на направлении "Восток" - более 205 и "Днепр" - до 25 военных.
Также по теме:
24.11.2026 20:32Кадыров выразил надежду на завершение СВО в течение года
24.11.2026 15:43Российские ВС нанесли удар по военным аэродромам ВСУ
24.11.2026 13:15Российские ВС освободили Барвиновку в Запорожской области
23.11.2026 16:45Песков: Россия продолжит атаковать военную инфраструктуру Украины
Актуально