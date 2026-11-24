Глава Минобрнауки России Валерий Фальков встретил у трапа воздушного судна султана государства Бруней-Даруссалам Хассанала Болкиаха, прибывшего в Москву с государственным визитом. Его самолет совершил посадку в столичном аэропорту Внуково-2. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки сообщает ТАСС .

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков встретил у трапа воздушного судна султана государства Бруней-Даруссалам Хассанала Болкиаха, прибывшего в Москву с государственным визитом. Его самолет совершил посадку в столичном аэропорту Внуково-2. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки сообщает ТАСС.

Участниками церемонии встречи султана Брунея также стали замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко, замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, чрезвычайный и полномочный посол РФ в государстве Бруней-Даруссалам Михаил Баранов, глава департамента государственного протокола МИД РФ Игорь Богдашев.

Ожидается, что в среду президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с Хассаналом Болкиахом. Главы государств обсудят перспективы отношений двух стран, а также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

Российско-брунейские дипломатические отношения были установлены 1 октября 1991 года. Последняя состоявшаяся встреча президента РФ и султана Брунея прошла 17 июня текущего года в рамках юбилейного саммита Россия - АСЕАН в Казани.