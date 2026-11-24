Глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямой линии выразил надежду на завершение специальной военной операции (СВО) в течение года.

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямой линии выразил надежду на завершение специальной военной операции (СВО) в течение года.

"Никто не знает, когда закончится спецоперация, все в руках Всевышнего. Я точный прогноз дать не могу, но надеюсь, что в течение года СВО завершится", - отметил руководитель региона.

Он также обратил внимание, что российские и, в частности, чеченские бойцы в зоне спецоперации "работают на результат и делают успехи", сообщает ТАСС.