Ответные действия России на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) неизбежны. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин в ходе заседания комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности.

Ответные действия России на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) неизбежны. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин в ходе заседания комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности.

"Все должны знать, что ответные действия с нашей стороны неизбежны", - подчеркнул он.

Вместе с тем глава государства заявил, что защиту объектов ТЭК необходимо усилить.

"Как и было условлено, необходимо продолжить системную работу по усилению защиты объектов ТЭКа", - указал он, сообщает ТАСС.