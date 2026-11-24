Ответные действия России на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) неизбежны. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин в ходе заседания комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности.
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Безопасность
Путин заявил о неотвратимости ответа на удары ВСУ по российским объектам ТЭК
24 ноября 2026 / 20:45
© Александр Казаков/ ТАСС
Ответные действия России на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) неизбежны. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин в ходе заседания комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности.
"Все должны знать, что ответные действия с нашей стороны неизбежны", - подчеркнул он.
Вместе с тем глава государства заявил, что защиту объектов ТЭК необходимо усилить.
"Как и было условлено, необходимо продолжить системную работу по усилению защиты объектов ТЭКа", - указал он, сообщает ТАСС.
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