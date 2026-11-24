Черногория планирует в 2027 году начать выдачу электронных виз. Об этом информировали в МИД республики.
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Общество
Черногория планирует ввести с 2027 года электронные визы
24 ноября 2026 / 20:59
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Черногория планирует в 2027 году начать выдачу электронных виз. Об этом информировали в МИД республики.
"Черногория разрабатывает систему электронных виз, внедрение которой планируется в следующем году. Информацию о визовом режиме и порядке подачи заявлений на получение визы можно уточнить на сайте МИД или в диппредставительствах и консульских учреждениях Черногории", - говорится в сообщении.
В министерстве обратили внимание, что мошенники создали несколько подложных интернет-страниц для сбора персональных данных под предлогом оформления электронных виз в Черногорию.
Россиянам для въезда в Черногорию с 1 ноября 2026 года требуется виза, сообщает ТАСС.
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