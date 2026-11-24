Черногория планирует в 2027 году начать выдачу электронных виз. Об этом информировали в МИД республики.

Черногория планирует в 2027 году начать выдачу электронных виз. Об этом информировали в МИД республики.

"Черногория разрабатывает систему электронных виз, внедрение которой планируется в следующем году. Информацию о визовом режиме и порядке подачи заявлений на получение визы можно уточнить на сайте МИД или в диппредставительствах и консульских учреждениях Черногории", - говорится в сообщении.

В министерстве обратили внимание, что мошенники создали несколько подложных интернет-страниц для сбора персональных данных под предлогом оформления электронных виз в Черногорию.

Россиянам для въезда в Черногорию с 1 ноября 2026 года требуется виза, сообщает ТАСС.