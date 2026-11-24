Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью французскому журналу Le Point заявил, что готов сопроводить Владимира Зеленского на переговоры к главе российского государства Владимиру Путину.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью французскому журналу Le Point заявил, что готов сопроводить Владимира Зеленского на переговоры к главе российского государства Владимиру Путину.

"Мы с Володей Зеленским могли бы прилететь в Россию. Вдвоем. Я, как гарант его безопасности, мог бы с ним сесть и прилететь в Москву", - указал он.

Лукашенко выразил уверенность в перспективности такого формата переговоров. "Мы быстрее бы договорились, чем с европейцами, об окончании этой войны и о будущем обустройстве и так далее. Все равно мы втроем определим, какое у нас будет будущее - Украины, Беларуси и России. Мы три славянских народа. Наша роль будет главной", - отметил он, передает агентство БелТА.

На замечание журналиста, что Зеленский не согласится на такой формат переговоров, белорусский лидер ответил: "Не согласится - пусть отправляется сам на фронт с автоматом и воюет. Войну надо остановить. И мы могли бы договориться", сообщает ТАСС.