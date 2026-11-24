Пять военнослужащих погибли в результате крушения вертолета ВВС Турции недалеко от Тепебаши в провинции Эскишехир. Об этом информировало министерство национальной обороны республики, передает телеканал TRT .

Пять военнослужащих погибли в результате крушения вертолета ВВС Турции недалеко от Тепебаши в провинции Эскишехир. Об этом информировало министерство национальной обороны республики, передает телеканал TRT.

"В Эскишехире в ходе выполнения учебного полета потерпел крушение вертолет. Погибли пять военнослужащих", - говорится в сообщении.

Речь идет о вертолете AS-532, который активно эксплуатируется в ВВС Турции. Причины катастрофы пока не называются. Турецкие ВС инициировали расследование, сообщает ТАСС.