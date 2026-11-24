Пять военнослужащих погибли в результате крушения вертолета ВВС Турции недалеко от Тепебаши в провинции Эскишехир. Об этом информировало министерство национальной обороны республики, передает телеканал TRT.
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Общество
При крушении вертолета ВВС в Турции погибли пять военных
24 ноября 2026 / 21:45
© İhlas Haber Ajansı/ X/ТАСС
Пять военнослужащих погибли в результате крушения вертолета ВВС Турции недалеко от Тепебаши в провинции Эскишехир. Об этом информировало министерство национальной обороны республики, передает телеканал TRT.
"В Эскишехире в ходе выполнения учебного полета потерпел крушение вертолет. Погибли пять военнослужащих", - говорится в сообщении.
Речь идет о вертолете AS-532, который активно эксплуатируется в ВВС Турции. Причины катастрофы пока не называются. Турецкие ВС инициировали расследование, сообщает ТАСС.
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