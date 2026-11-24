Попытки ограничить поставки российского топлива на внешние рынки скажутся на самой Европе. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе заседания комиссии по ТЭК.

Попытки ограничить поставки российского топлива на внешние рынки скажутся на самой Европе. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе заседания комиссии по ТЭК.

"Мы наблюдаем продолжающиеся попытки ограничить экспорт российских энергоносителей в Европу. Уже не раз отмечал, да сегодня это видно и невооруженным глазом, что такие действия имеют серьезные последствия, но в первую очередь для самих европейцев", - указал глава государства.

"Российских нефти и газа у них будет меньше, а проблем больше", - заключил он, сообщает ТАСС.