Попытки ограничить поставки российского топлива на внешние рынки скажутся на самой Европе. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе заседания комиссии по ТЭК.
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Экономика
Путин: попытки ограничить поставки топлива из России отразятся на самой Европе
24 ноября 2026 / 21:59
© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Попытки ограничить поставки российского топлива на внешние рынки скажутся на самой Европе. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе заседания комиссии по ТЭК.
"Мы наблюдаем продолжающиеся попытки ограничить экспорт российских энергоносителей в Европу. Уже не раз отмечал, да сегодня это видно и невооруженным глазом, что такие действия имеют серьезные последствия, но в первую очередь для самих европейцев", - указал глава государства.
"Российских нефти и газа у них будет меньше, а проблем больше", - заключил он, сообщает ТАСС.
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