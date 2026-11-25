Глава Чечни Рамзан Кадыров убежден, что в ближайшее десятилетие регион станет еще более ярким и комфортным для жизни. Об этом он заявил в ходе ежегодной прямой линии 24 ноября.

Глава Чечни Рамзан Кадыров убежден, что в ближайшее десятилетие регион станет еще более ярким и комфортным для жизни. Об этом он заявил в ходе ежегодной прямой линии 24 ноября.

"Уже сегодня Чеченская Республика - очень красивый регион, в котором обеспечены все условия для проживания. А в ближайшие 10 лет наш край будет еще ярче и лучше", - отметил он.

Кадыров также обратил внимание, что еще в 2007 году, отвечая на вопрос о том, какой он видит республику в будущем, говорил о восстановлении городов, развитии туризма и привлечении деятелей культуры.

"Тогда это многим казалось невозможным. Сейчас это все стало реальностью", - указал он, сообщает ТАСС.