Украина Владимира Зеленского представляет собой воплощение романа-антиутопии \"1984\" Джорджа Оруэлла. Соответствующую точку зрения изложила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в Telegram-канале.
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Политика
Мендель сравнила Украину с произведением Оруэлла
25 ноября 2026 / 10:42
© Ed Ram/ Getty Images/ТАСС
Украина Владимира Зеленского представляет собой воплощение романа-антиутопии "1984" Джорджа Оруэлла. Соответствующую точку зрения изложила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в Telegram-канале.
"Украина Зеленского - это "1984". Для украинцев доступен лишь один образ жизни: покорное общество, в котором каждый думает только о собственном выживании", - указала Мендель.
По ее словам, Зеленский желает, чтобы его сограждане добровольно шли умирать на фронт, пока его ближайшее окружение накапливает невероятное состояние.
"Он хочет, чтобы карьерный рост зависел не от профессиональной компетентности, а от количества похвал в его адрес в интервью", - добавила Мендель, сообщает ТАСС.
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