Президент США Дональд Трамп раскритиковал клички индеек, которых ему предстояло помиловать на церемонии в Белом доме в преддверии Дня благодарения, который отмечается в этом году 26 ноября.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал клички индеек, которых ему предстояло помиловать на церемонии в Белом доме в преддверии Дня благодарения, который отмечается в этом году 26 ноября.

"Индейки, которых я сегодня помилую, носят клички Свобода и Перья. Какие-то странноватые клички. Я слышал и получше", - отметил американский лидер.

"Я дарую полное, абсолютное и безоговорочное помилование двум великолепным индейкам на День благодарения. То есть они будут жить вечно", - произнес Трамп.

День благодарения был объявлен национальным праздником в 1863 годув соответсвии с решением президента США Авраама Линкольна. С 1941 года праздник отмечается в четвертый четверг ноября. Первым символическую церемонию помилования индеек провел в 1863 году тот же Линкольн. Ежегодной традиция стала с 1947 года.

Традиция самого праздника зародилась еще в 1621 году, когда первые поселенцы из Плимутской колонии на территории штата Массачусетс после сбора урожая решили воздать хвалу Богу. За праздничный стол были приглашены индейцы из племени вампаноаг. Они принесли диковинную птицу, которую отцы-пилигримы назвали индейкой, сообщает ТАСС.