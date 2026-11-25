Лидеры «Большой тройки» не обсуждали украинский кризис, поскольку, при всей значимости, эта тема является частной. Она – лишь составляющая более важной темы – глобальной безопасности.

Лидеры «Большой тройки» не обсуждали украинский кризис, поскольку, при всей значимости, эта тема является частной. Она – лишь составляющая более важной темы – глобальной безопасности.

Для «Большой тройки» существуют два базовых направления, на которых имеет смысл сосредоточиться. Это проблемы мировой экономики и проблемы архитектуры всеобщей безопасности. Эти темы взаимосвязаны и включают в себя все остальные вопросы.

Региональные конфликты, такие как: иранский, украинский или тайваньский – очень болезненные узлы разрушающийся системы современных международных отношений, которые нет смысла рассматривать вне контекста глобальной безопасности. Логично, что три великих державы рассматривают общие вопросы, а не переходят к частностям. Частные аспекты важны, но сначала нужно договориться об общих принципах.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического гуманитарного университета Владимир Шаповалов. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/0a2bca0409a154120faf63b95a278144/