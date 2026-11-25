Создание новой архитектуры европейской безопасности неизбежно, хотя бы просто потому, что старая система неэффективна и является анахронизмом.

В тоже время есть достаточно много причин, из-за которых процесс создания новой архитектуры безопасности не пойдет быстро и не будет гладким.

Так, например, европейские политики и европейские чиновники обязательно будет говорить о том, что они рассматривают Украину в качестве чуть ли не основного фактора в этой новой архитектуре.

Европейцы не осознают пока, что Европа в современных политических координатах фактически не обладает признаками субъектности. Страны ЕС разнородны настолько, что там не может быть консенсуса по целому ряду принципиальных вопросов. Соответственно, там не может быть выработана и единая позиция по архитектуре европейской безопасности.

Такое мнение в видеоинтервью ИА "Инфорос" высказал кандидат политических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ежов.Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/f9a7bbdc2595980b40a8816e033838fc/