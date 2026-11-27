Кандидатом от правящего \"Студенческого списка\" на президентских выборах в Сербии 27 декабря станет член Сербской академии наук и искусств Радомир Саичич.

Кандидатом от правящего "Студенческого списка" на президентских выборах в Сербии 27 декабря станет член Сербской академии наук и искусств Радомир Саичич.

"Мы с гордостью представляем нашего кандидата на выборах президента страны: академика Радомира Саичича, профессора химического факультета Белградского университета", - заявила представитель объединения Невена Мияилович во время пресс-конференции.

Саичич - один из основателей "Студенческого списка". Ему 65 лет. Он имеет степень доктора химических наук, сообщает ТАСС.