Кандидатом от правящего \"Студенческого списка\" на президентских выборах в Сербии 27 декабря станет член Сербской академии наук и искусств Радомир Саичич.
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Политика
Объявлен кандидат от "Студенческого списка" на президентских выборах в Сербии
27 ноября 2026 / 16:15
© REUTERS/ Zorana Jevtic/ТАСС
Кандидатом от правящего "Студенческого списка" на президентских выборах в Сербии 27 декабря станет член Сербской академии наук и искусств Радомир Саичич.
"Мы с гордостью представляем нашего кандидата на выборах президента страны: академика Радомира Саичича, профессора химического факультета Белградского университета", - заявила представитель объединения Невена Мияилович во время пресс-конференции.
Саичич - один из основателей "Студенческого списка". Ему 65 лет. Он имеет степень доктора химических наук, сообщает ТАСС.
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