Банк России 30 ноября выпустит в обращение памятные монеты, посвященные спортивным клубам \"ЦСКА\", \"Спартак-Москва\", \"Зенит\", \"Локомотив\" и \"Динамо-Москва\". Об этом сказано в пресс-релизе регулятора.

Банк России 30 ноября выпустит в обращение памятные монеты, посвященные спортивным клубам "ЦСКА", "Спартак-Москва", "Зенит", "Локомотив" и "Динамо-Москва". Об этом сказано в пресс-релизе регулятора.

Тираж каждой монеты из серии "Российский спорт" составляет 3 тыс. единиц. Монеты номиналом 3 рубля имеют форму круга диаметром 39 мм, изготовлены из серебра 925 пробы.

ЦБ РФ обращает внимание, что выпускаемые монеты обязательны к приему по номиналу во все виды платежей и являются законным средством наличного платежа на территории России, сообщает ТАСС.