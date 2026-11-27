Банк России 30 ноября выпустит в обращение памятные монеты, посвященные спортивным клубам \"ЦСКА\", \"Спартак-Москва\", \"Зенит\", \"Локомотив\" и \"Динамо-Москва\". Об этом сказано в пресс-релизе регулятора.
Противостояние России и Украины и после заключения мира – в интересах ЕС
27 ноября 2026 / 11:54
Политолог Шаповалов: «пророссийская» позиция Трампа соответствует интересам США
27 ноября 2026 / 11:20
Встречей «Большой тройки» США признали многополярность мира. Мнение
27 ноября 2026 / 11:16
Экономика
Банк России выпустит пять монет, посвященных футбольным клубам
27 ноября 2026 / 16:31
© Официальный Telegram-канал Банка России/ТАСС
Банк России 30 ноября выпустит в обращение памятные монеты, посвященные спортивным клубам "ЦСКА", "Спартак-Москва", "Зенит", "Локомотив" и "Динамо-Москва". Об этом сказано в пресс-релизе регулятора.
Тираж каждой монеты из серии "Российский спорт" составляет 3 тыс. единиц. Монеты номиналом 3 рубля имеют форму круга диаметром 39 мм, изготовлены из серебра 925 пробы.
ЦБ РФ обращает внимание, что выпускаемые монеты обязательны к приему по номиналу во все виды платежей и являются законным средством наличного платежа на территории России, сообщает ТАСС.
Теги:
Также по теме:
27.11.2026 21:40Стала известна причина смерти пианиста Лифшица
27.11.2026 15:28Миронов призвал отменить оплату проезда по платным дорогам на новогодних праздниках
27.11.2026 15:14РПЦ предложила ввести международный День беременных
26.11.2026 18:59Президент установил Всероссийский день детской книги
26.11.2026 17:44Ямпольская назвала дату определения цветов России на 2027 год
26.11.2026 10:19Кремль назвал дату прямой линии с Путиным
25.11.2026 21:59Трампу не понравились клички индеек, которых он помиловал
25.11.2026 15:15Конкурс "Мисс Вселенная - 2026" выиграла участница из Пуэрто-Рико
Актуально